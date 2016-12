Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 16:22

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) liberou nesta sexta-feira (23) R$ 8.217.153,00 para saneamento básico, perfuração de poços e a projetos de educação ambiental em Mato Grosso do Sul.

A informação foi repassada ao senador Waldemir Moka (PMDB) pelo superintendente da Funasa em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo. Os recursos estão disponíveis em contas da Funasa e do Governo do Estado.

“Temos nos esforçado para a liberação de recursos que favoreçam a população e o Estado. Os montantes anunciados pela Funasa estão perfeitamente dentro dos objetivos que orientam nosso mandato no Senado”, afirma Moka.

Parte expressiva dos recursos, R$ 2,8 milhões, será empregada na aquisição de caminhões e demais equipamentos para a perfuração de poços, beneficiando diretamente 108 assentamentos.

O maior volume dos recursos, R$ 5.184.308,00, faz parte do PAC do Saneamento Básico e deve ser alocado na conta do Governo do Estado. O mesmo ocorre com R$ 232.845,00, montante que servirá para projetos de educação ambiental, que atende a diversos municípios.

O senador Moka informou que, até a próxima quinta-feira (30), outros recursos deverão estar sendo liberados pelo Governo federal, obedecendo, segundo ele, à nova política pública de atendimento às reivindicações mais legítimas das bases estaduais.