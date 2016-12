Publicada em 30 de dezembro de 2016 às 08:11

O São Paulo segue a todo vapor para dar a Rogério Ceni condições de colocar o time de volta às disputas por título. Por isso, atendeu mais um pedido do novo técnico e ídolo e contratou o meio-campista Cícero. O jogador chega para um contrato de dois anos e terá seu alto salário mantido, com o Tricolor do Morumbi arcando com 70% desse gasto e o Tricolor das Laranjeiras cobrindo os 30% restantes. O único pagamento extra se deu pela comissão de 5% do valor do contrato ao empresário. Assim, os dois clubes chegaram a um acordo com o atleta e o novo vínculo foi assinado na tarde desta quinta-feira.

A chegada de Cícero foi um pedido particular de Rogério Ceni. O agora treinador do time são-paulino jogou com o meia em 2011 e 2012 e sempre foi um admirador do futebol do atleta de 32 anos, que chama atenção por sua versatilidade e por marcar muitos gols em todos os times que passa, independente da posição em que atua.

Além disso, o custo do São Paulo com Cícero será menor do que o clube tinha com Michel Bastos, liberado e muito perto de assinar com o Palmeiras. Para o Flu a transferência foi bem-vinda pela necessidade dos cariocas em enxugar a folha salarial.

Em sua passagem pelo São Paulo, Cícero disputou 92 jogos e marcou 16 gols. Nessa temporada, foi capitão do Fluminense e fez 16 gols em 61 partidas. Além dele e do goleiro Sidão, o time do Morumbi já contratou Wellington Nem e Neilton, o que não cessou a busca por atacantes para 2017.

Da Gazeta Esportiva