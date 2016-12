Publicada em 29 de dezembro de 2016 às 13:15

Sala do Empreendedor na Central do Cidadão ajuda futuro microempresário

Criada pelo prefeito Murilo como instrumento para apoiar o desenvolvimento econômico de Dourados, garantindo a criação de novos negócios, a formalização das pessoas que atuam sem o amparo legal e consequentemente a criação de novos empregos, a Sala do Empreendedor está de volta ao centro da cidade.

Por um longo período esse espaço funcionou na Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável), localizada na área central da cidade e, em média 70 pessoas eram atendidas semanalmente, todas interessadas em montar seu próprio negócio.

Com a transferência da secretaria para o Centro de Convenções o acesso ficou um pouco mais difícil e a procura reduziu. Por conta disso, a secretária da Semdes Elizabeth Salomão, com anuência do prefeito Murilo, formalizou parceria com a Central de Atendimento ao Cidadão, instalando a sala naquele local.

O serviço oferece o passo a passo de como montar uma empresa, além de uma equipe de técnicos e pessoas treinadas para repassar todas as informações e assessoria necessária, para que o empreendimento passa ter seu início de forma correta e sem riscos.

A Central, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, está localizada na Avenida Presidente Vargas, à frente da Praça Antonio João e já é conhecida popularmente como a “central do IPTU”.

No ato da instalação da sala estiveram presentes além da secretária Elizabeth Salomão, o diretor da central Adriano Vasconcelos Cavalcante e Flávia Rosa, diretora do Sebrae/Dourados, grande parceiro neste projeto.