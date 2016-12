Publicada em 28 de dezembro de 2016 às 07:02

Filme superou ‘Sing’ e ‘Passageiros’; arrecadação de nova produção da saga Star Wars no mundo já chega a US$ 500 milhões.

“Rogue One: Uma História Star Wars”, filme mais recente da saga criada por George Lucas, liderou as bilheterias dos Estados Unidos no Natal, superando estreias de filmes como “Sing”.

De acordo com dados divulgados na segunda-feira, 26, pelo site especializado “Box Office Mojo”, “Rogue One” somou no último fim de semana mais US$ 64 milhões, chegando uma arrecadação internacional que já supera os US$ 500 milhões.

Se acrescentados os ingressos que serão vendidos nesta segunda-feira, feriado nos EUA, “Rogue One” pode chegar a US$ 96,1 milhões no fim de semana do Natal, segundo os analistas.

A animação “Sing: Quem Canta seus Males Espanta”, uma das mais esperadas do ano, estreou arrecadando US$ 35,3 milhões nos EUA. Matthew Mcconaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon e Seth MacFarlane emprestam suas vozes ao filme, que narra a tentativa do koala Buster Moon de organizar o concurso musical mais importante do mundo.

O terceiro lugar ficou com “Passageiros”, filme de ficção-científica com Jennifer Lawrence e Chris Pratt, que no primeiro fim de semana nas telonas arrecadou US$ 14,9 milhões.

Outro filme que teve uma importante estreia no Natal foi a adaptação do jogo “Assassin’s Creed: Nascido para Lutar”, que obteve US$ 10,3 milhões nas bilheterias norte-americanas.

DA EFE