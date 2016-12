Publicada em 27 de dezembro de 2016 às 16:42

O governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta terça-feira (27) os seis vencedores do 11º Prêmio de Gestão Pública de Mato Grosso do Sul. O concurso realizado este ano premiou servidores idealizadores de boas práticas que vão garantir a melhoria no serviço público prestado ao cidadão.

“A participação de servidores, por meio desse concurso, é fundamental para discutir inovação e novas práticas de gestão no setor público. É um caminho importante para que o Estado se organize”, disse Reinaldo.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Escola de Governo, Wilton Paulino, que organizou o Prêmio de Gestão Pública, foram 97 trabalhos inscritos em 2016, número recorde em toda a história do concurso. Ao todo, foram distribuídos R$ 24 mil entre os vencedores, que foram divididos em duas categorias: Ideias Inovadoras Implementáveis e Práticas Inovadoras de Sucesso.

Vencedores

Categoria “Práticas Inovadoras de Sucesso”

1º lugar

Prática: Nexxus – Plataforma Digital de Gestão de Parcerias Estratégicas

Órgão: Secretaria de Estado de Educação

Responsável: Lusival Pereira dos Santos

2º lugar

Prática: Horta hidropônica em Penitenciária. Humanização da Pena e Economicidade da Administração Pública

Órgão: Agepen/MS

Responsável: Raul Augusto Aparecido Sá Ramalho

3º lugar

Prática/Proposta: Informatização das ocorrências de acidentes de trânsito

Órgão: Secretaria de Estado de Segurança Pública

Responsável: Paulo Henrique da Silva Leite

Categoria “Ideias Inovadoras Implementáveis”

1º lugar

Prática/Proposta: Inversão de fases no Processo Licitatório

Órgão: Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização

Responsável: Ana Paula Martins Pereira

2º lugar

Prática/Proposta: Frota + Verde: GNV Um Novo olhar

Órgão: MS Gás

Responsável: Regiane Schio

3º lugar

Prática/Proposta: Desfazimento de Sucata

Órgão: Secretaria de Estado de Educação

Responsável: Alessandro José Perassoli