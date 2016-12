Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 10:15

A Praça Antônio João tem recebido um grande público desde o começou da programação do Dourados Brilha, no dia 1º deste mês. Pelas estimativas da Guarda Municipal, nos dias da semana, de segunda a sexta-feira, passam, em média, pela praça algo em torno de três mil pessoas por noite.

Na terça-feira, 20, feriado do aniversário de Dourados, o publico prestigiou em massa a programação do Dourados Brilha. A pista de patinação no gelo e os outros brinquedos desde o inicio da tarde já se formava longas filas com os pais levando as crianças para aproveitar os últimos dias da programação.

Na noite desta quarta-feira, a programação foi especial, em comemoração aos 81 anos de Dourados. Às 19h teve missa em ação de graças ao aniversário da cidade; às 20h iniciou a programação na concha acústica, com a apresentação de Sandro Nunes e Feeling Jazz, banda Trajeto 2 e ainda apresentação do DMA Moto Show, na Rua Joaquim Teixeira Alves.

Nesta quarta-feira, 21, na concha acústica, tem apresentação do Grupo Surumbo Bueno, às 20h; na quinta-feira, 22, a programação começa às 20, com Gabi Andrade com professor Cesar Ferreira e a para finalizar a Banda Trancão.

A partir de sábado, a programação é religiosa. No sábado, 24, às 20h, será realizada Missa do Galo, no domingo, 25, Missa Solene de Natal.

A programação segue na sexta-feira, dia 30, com sorteio da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas). No sábado, 31, Missa de Ano Novo, na Catedral Imaculada Conceição.

A pista de patinação no gelo vai funcionar até dia 28, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h; aos sábados e domingos das 14h às 20h. A pista não funciona nos dias 24 e 25.

Colaboradores

Os empresários que colaboraram este ano com o Dourados Brilha foram homenageados pelo prefeito Murilo e a primeira dama, Cecília Zauith, no dia do lançamento, realizado no dia 1º deste mês.

Colaboraram com o Dourados Brilha, Abevê Supermercados; Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados); Aço Telhas, Agro Jangada, Audio Com, Brasil Logística, BRF, Câmara de Dourados, Cassems, Ceia – Dom Alberto, Cerdil, Comdovél, Comercial Elétrica Jaó, Comércio de Bebidas Gran Dourados, Comid, Coplan, Corpal, deputado Zé Teixeira, Douramotors, Edilson Spolador, Engepar, Extra Supermercado, Ferfercical, FG Informática, Financial Construtora Industrial, Gales Park Hotel, Golden Motors/Hunday, Governo do Estado, Gran Dourados – Jeep, Imobiliária Continental, Leite Camby, Matpar, Mercatto, Oka Pisos e Acabamentos, Planacon Primeira Linha Acabamentos, Rádio Grande Fm, Construtora e Incorporadora Referencia, Sanesul, Shopping Avenida Center, Sicredi, Sindicato Rural, Unimed, VGM Empreendimentos e Medianeira Dourados.