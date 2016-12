Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 15:47

A direção do Procon de Dourados informa que a partir desta sexta-feira (23) irá suspender o atendimento ao público, só retornando em janeiro. O diretor do órgão, Rozemar Mattos, esclarece que as denúncias serão atendidas normalmente via telefone.

De acordo com Rozemar dois números estarão a disposição do consumidor e a pessoa que irá atender está apta a receber denúncias e esclarecer dúvidas. Os números disponibilizados são o 98468-8294 e o 99995-3627.