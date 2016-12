Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 07:44

Com o nome ventilado no Santos neste início de férias, Robinho tem grande respeito pelo time da Baixada, onde foi revelado, mas garante estar com o foco totalmente direcionado ao Atlético-MG, clube que defende atualmente e com o qual tem contrato até o fim de 2017.

“Eu respeito muito o Santos, tenho um carinho muito grande, um lugar em que durante muitos anos foi a minha casa, mas eu estou focado no Atlético-MG”, disse o atleta, em entrevista concedida na noite desta quinta-feira, antes de participar da partida beneficente Ousadia x Pedalada, promovida por ele e Neymar, no Pacaembu.

Com 32 anos, Robinho comemorou a boa temporada no Galo, mas lamentou não ter conquistado um título em 2016, quando marcou 25 gols, 12 deles pelo Campeonato Brasileiro, em que a equipe mineira terminou no quarto lugar.

“Foi um ano importante, fui artilheiro, claro que a conquista individual é importante, busquei o título, infelizmente ele não veio, mas estou feliz pelo ano que tive”, completou.

Da Gazeta Esportiva