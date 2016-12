Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 17:45

Policiais Militares lotados no Terceiro Pelotão de Mundo Novo conseguiram impedir um sequestro seguido de roubo na noite de quinta-feira (23), que teve como vítima um produtor rural de 51 anos de idade, residente no Bairro São Jorge, naquele município, e de sua esposa de e uma das filhas.

Os militares foram informados pelo telefone de emergência (190) que estava acontecendo um roubo a residência da família. Quando se aproximaram da casa, eles avistaram no interior do imóvel um indivíduo do sexo masculino, usando capacete de motociclista. Os bandidos, então usando o casal como escudo, adentraram em uma caminhonete do sitiante e saíram rumo a BR 163, que demanda ao Paraguai e ao Paraná, tendo marido e mulher como refém.

Nesse momento, os policiais que faziam o monitoramento tático, ouviram três disparos de arma de fogo, pois o homem entrou em luta corporal com um dos ladroes e o bandido efetuou disparos que acertaram o para-brisas da caminhonete. Alguns quilômetros distante do núcleo urbano, próximo a uma área de mata nativa pertencente ao Exército Brasileiro, os dois ladrões abandonaram o veículo, efetuaram disparos em direção aos policiais e fugiram para dentro da mata.

Diante disso, policiais militares que estavam fora do horário de serviço foram acionados, e juntamente com policiais civis deram início as buscas aos meliantes. Quando uma viatura da PM transitava próximo ao local em que os bandidos haviam adentrado, os dois ladrões efetuaram disparos novamente em direção aos policiais, alvejando o veículo. Na reação, um dos agressores foi alvejado.

O comparsa dele, de 24 anos, e que recentemente saiu da cadeia onde cumpria pena por roubo, empreendeu fuga, enquanto o jovem de 16 anos de idade ficou caído ao solo, ao lado de duas armas de fogo, usadas no roubo e na agressão aos policiais. De imediato, os militares acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que encaminhou ele ao pronto socorro, onde foi a óbito.

Outro envolvido no crime, um adolescente de 14 anos, que havia permanecido na casa da família, tendo feito a filha do casal refém conseguiu fugiu, levando consigo uma motocicleta da vítima foi identificado e se apresentou na delegacia de Polícia, acompanhado pela mãe, e permanece detido à disposição da Justiça. A motocicleta foi recuperada, assim como celulares e joias dos moradores. Investigações estão sendo realizadas na tentativa de localizar o terceiro envolvido no crime e que seria o chefe do bando.