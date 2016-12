Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 14:20

A Prefeitura de Dourados, através do setor de Fiscalização/Pesquisa do PROCON de Dourados, realizou pesquisa de material escolar nesta quinta-feira, 22, e envolveu 08 (oito) estabelecimentos comerciais.

Foram pesquisados 74 itens.

Algumas das maiores diferenças de preço encontradas foram:

Diferença: 1.066,67%

Produto: Papel Almaço sem Pauta

Diferença: 322,50%

Produto: Compasso

Diferença: 340,00%

Produto: Borracha Branca Látex

Diferença: 344,44%

Produto: Régua plástica cristal 30 cm

Entre 53 produtos encontrados nos oito estabelecimentos desta pesquisa foi encontrada uma diferença de 33,9% entre o estabelecimento com menor preço e o de maior preço.

Em relação á pesquisa divulgada no inicio deste mês ocorreu queda de preço de 5,2%.

Esta pesquisa tem como principal objetivo fornecer ao consumidor uma amostra das diferenças de preços que ele pode encontrar no mercado de material escolar, chamando a atenção para a necessidade da comparação antes da compra.

Os preços dos produtos podem ter variações consideráveis de um estabelecimento para outro, inclusive por ocasião de descontos especiais, promoções e principalmente diferença de marcas. Por isso, o consumidor deve fazer uma pesquisa em vários estabelecimentos, negociar descontos e prazos para pagamento. A compra em conjunto pode facilitar as negociações.

Para garantir o orçamento doméstico no início do ano, já bastante comprometido com as faturas de compras do final do ano passado e de impostos e taxas para o ano vigente, é fundamental racionalizar a compra de material escolar, buscando aproveitar materiais utilizados no ano anterior, que estejam em boas condições de uso. Outra dica importante é promover e participar da troca de livros didáticos entre alunos que cursam séries diferentes.

Na busca pelo menor preço é importante que o consumidor não se esqueça de atentar pela qualidade e procedências dos produtos, evitando ter de efetuar novamente compras de materiais que deveriam durar ao menos até o final do ano letivo.

Veja aqui a pesquisa completa

Confira as 8 dicas dos Procons para economizar na compra do material escolar: