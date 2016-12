Publicada em 29 de dezembro de 2016 às 08:25

A partir do dia 3 de janeiro a Prefeitura de Dourados inicia a entrega dos carnes de IPTU de imóveis localizados nos distritos. É a primeira vez que o imposto é lançado para esse segmento e como esses imóveis não possuem endereçamento postal completo a entrega será feita no próprio distrito.

O Departamento de IPTU, vinculado à Secretaria de Fazenda do município, elaborou um calendário com um cronograma, constando o local, o dia e a hora da entrega em cada localidade. O primeiro a receber será distrito de Vila Vargas, nos dias 3 e 4. Uma equipe da Secretaria de Fazenda estará atendendo os contribuintes na Escola Estadual Getúlio Vargas, das 8h às 17h.

Nos dias 5 e 6 será vez de Indápolis, com atendimento na Escola São José; dias 9 e 10 na Vila São Pedro, na Escola Ruy Gomes; dias 11 e 12 a prefeitura estará na escola Padre Anchieta em Vila Formosa; dias 13 e 16 na Escola Firmino Vieira, em Macaúba; dias 17 e 18 na Escola José Eduardo Canuto, em Itahum e nos dias 19 e 20 na Escola Dom Aquino, no Panambi, sempre no horário das 8h às 17h.