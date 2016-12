Publicada em 28 de dezembro de 2016 às 09:02

Encontro sobre o tema será realizado durante feira, em Maracaju

Com o objetivo de impactar e sensibilizar os jovens para empreender uma carreira de sucesso no agronegócio, será realizado dentro do Showtec 2017, em Maracaju-MS, o I Encontro de Jovens da Agropecuária. O evento será realizado no dia 18 de janeiro pelo MNP Jovem (Movimento Nacional dos Produtores), Sistema Famasul e Fundação MS, com painéis e debates sobre mercado de trabalho, protagonismo juvenil e papel da juventude dentro do segmento.

De acordo com a coordenadora do MNP Jovem, Amanda Rocha, a ideia é começar a construir uma visão de longo prazo para a carreira e ajudar o jovem a pensar nas inúmeras possibilidades que o setor oferece para quem quer fazer a diferença. Ela também ressalta a importância de difundir o assunto em uma grande feira, como é o caso do Showtec. “Isso mostra como as organizações do nosso Estado estão de porteiras abertas para os jovens e nos querem participativos e engajados”, elogia.

Amanda também enfatiza que é essencial “construir hoje o futuro de amanhã”. “Muito se fala que nós, jovens, somos o futuro, mas não somos. Somos o presente que irá mudar o futuro, precisamos pensar no hoje, se não, quando esse futuro vai chegar?”, indaga. Como exemplo de participação da juventude no agro, ela cita os trabalhos realizados pelo MNP Jovem, Famasul Jovem, entre outros projetos, que possibilitam experiências positivas e inspiram novas lideranças em todo o Mato Grosso do Sul.

Quem participar do encontro, pode esperar por uma “chuva de ideias”, garante Amanda. “Poderão sair de lá inspirados e com vontade de ser mais e fazer pelo Estado, pela agropecuária e também pelo Brasil. Nosso País precisa de pessoas que sejam proativas e engajadas, precisamos de mais protagonistas da própria história”, reitera.

A programação do encontro dentro do Showtec 2017 traz três palestras, com os seguintes temas: “Como ser protagonista no futuro do agronegócio”, com José Maria Pugas Filho; “20 e poucos anos: o papel da juventude nos negócios tradicionais”, ministrada por Artur Falcette; e “Painel de profissões: qual o perfil desejado pelo mercado de trabalho?”. “Estaremos lá para contar história de quem já está fazendo e já está construindo um futuro brilhante. Vamos mostrar aos participantes pessoas que já são consideradas referência e continuam inquietas querendo fazer mais”, conclui.

Sobre o Showtec

Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O Showtec conta com o apoio do Sindicato Rural de Maracaju, Prefeitura Municipal de Maracaju, Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Solos, Embrapa Pantanal, Monsanto, Agrisus, Agron, Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.