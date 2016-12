Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 16:47

O Palmeiras acertou nesta semana mais um reforço para 2017 – o meia Alejandro Guerra, do Atlético Nacional (COL) deve assinar contrato ainda nesta quinta-feira, e pode até ser anunciado já nesta sexta, antes do Natal. O UOL Esporte havia noticiado que as negociações estavam encaminhadas em novembro.

Guerra chega como opção de meio de campo para Eduardo Baptista após se destacar no Atlético que venceu a Libertadores de 2016. Aos 31 anos, já defendeu a seleção de seu país em 61 ocasiões. Salário e tempo de contrato ainda são mantidos em sigilo.

O meia será o quarto reforço do alviverde para a disputa da Libertadores – já vieram Rafael Veiga (Coritiba), Hyoran (Chapecoense) e Keno (Santa Cruz). O clube ainda tem diversos alvos no mercado e as chegadas não devem parar por aí – um deles é o também meio campista Edwin Cardona, do Monterrey-MEX e seleção colombiana.

O alviverde tem como política não comentar negociações de jogadores até que os contratos estejam assinados. O clube se reapresenta na segunda semana de janeiro para começar a pré-temporada.

Do UOL Esporte