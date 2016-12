Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 17:06

O prefeito Murilo inaugurou na manhã desta sexta-feira o “Bosque Jornalista César Cordeiro”, que possui 312 árvores nativas. A placa inaugural foi descerrada pelo prefeito Murilo e parte dos familiares do jornalista, como a mãe, Nair da Silva Cordeiro, a esposa Isabel Cordeiro, as duas filhas, Amanda e Ana Carolina e irmãos. Também participaram jornalistas, amigos de César e representantes do Sindicato dos Jornalistas da Grande Dourados. César Cordeiro morreu no dia 6 de agosto deste ano, aos 48 anos, vítima de complicações decorrentes de um AVC. Ele trabalhava no jornal O Progresso, TV RIT e fazia parte do Sindicato dos Jornalistas Profissionais na Grande Dourados (Sinjorgran).

O prefeito Murilo lembra que César era um jornalista conciliador que sempre estava telefonando para conversar, era determinado, queria saber das soluções dos impasses. “Nunca imaginei que estaria aqui hoje inaugurando uma placa com o nome do César, desse amigo que vai mora em nossos corações e que vai estar sempre presente”, disse Murilo. O prefeito também lembrou o bispo emérito de Dourados, Dom Redovino Rizzado, que morreu recentemente e que emprestou o nome avenida inaugurada essa semana pelo prefeito. “O César e Dom Redovino, são duas pessoas que vou guardar no coração e que jamais imaginaria que estaria um dia fazendo homenagem póstuma”, frisou.

A homenagem ao jornalista César Cordeiro foi recebida com bastante emoção pelos familiares, amigos e colegas de trabalho. “É uma homenagem maravilhosa, um espaço lindo, para uma pessoa que ajudou a construir a história dessa cidade”, disse emocionada a esposa Isabel.

O presidente do Imam (Instituto do Meio Ambiente), Upiran Jorge Gonçalves da Silva, ressaltou que é um espaço que vai ficar para sempre na história da cidade e aquele que chegar no local e ver a placa, lembrará do grande profissional que foi o César, e quem não conhecia passará a conhecer. “O César saiu da vida para entrar para a história de Dourados, não gostaríamos que fosse assim, mas saiu desta vida brilhando, deixando um legado de luta pela preservação ambiental”, disse Upiran, que encerrou o discurso citando uma frase do pensador chinês Confúcio.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas da Grande Dourados, Luiz Carlos Luciano, lembra do amigo sindicalista, que contribuiu muito com a categoria em Dourados. “Foi um amigo e companheiro que sempre deu apoio e contribuiu com a cidade e também com o sindicato da sua categoria, muito merecedora essa homenagem”, disse o jornalista.

O vereador Alan Guedes lembra que o jornalista sempre foi coerente em suas pautas com a Câmara de Vereadores, buscando informações positivas para mostrar para a população. “Era uma pessoa carismática que sempre participava do dia a dia da Câmara, das matérias aprovadas, debates e outros assuntos polêmicos”, comentou.

O Bosque “Jornalista César Cordeiro”, localizado na área da nova feira livre, já possuía 112 árvores nativas de várias espécies. O Imam providenciou o plantio de mais 210 mudas, incluindo árvores de Ipês que foram distribuídas ao redor de todo o bosque. Cada árvore vai ganhar uma placa de identificação informando a espécie da árvore. Está previsto implantar no interior do bosque uma trilha ecológica para passeios e visitação de estudantes. Como será permitida a entrada no espaço, serão disponibilizados bancos. O Imam deixou claro que como é uma área ambiental, as benfeitorias projetadas para o espaço serão as mais naturais possíveis para não provocar impactos.

O espaço está localizado na antiga Chácara Rigotti, na Rua Cafelândia, no Jardim São Pedro, região sul de Dourados, numa área de 56,3 hectares.