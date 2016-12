Publicada em 29 de dezembro de 2016 às 12:40

Bem humorado e com sentimento de dever cumprido, o prefeito Murilo fez oficialmente na manhã desta quinta-feira, 29, as duas últimas entregas de obras de sua administração.

Ao longo dos últimos meses, Murilo inaugurou diversas de obras, como asfalto, galerias de águas pluviais, moradias dos projetos populares de habitação, escolas, prédios próprios da Assistência Social, parques, entre outras obras públicas construídas com recursos próprios, estaduais e federais.

As duas obras que ficaram por último foram a pista de caminhada em torno da Faculdade Teológica e Seminário Batista Ana Wollerman, no Jardim Piratininga e as reformas, ampliações e construções de pontos de taxis e mototaxis.

“Vou entregar a administração a prefeita Délia com o sentimento de dever cumprido, como um dos poucos prefeitos no país que vai sair de cabeça erguida e com a certeza de ter cumprido o seu papel de administrador”, disse o prefeito durante a inauguração das obras dos pontos de taxi. A solenidade aconteceu em um dos pontos construídos, localizado na Avenida Marcelino Pires, esquina com Rua dos Missionários.

O prefeito foi bastante elogiado pela categoria de taxista e mototaxistas que há anos reivindicavam melhoria dos pontos. Um dos taxistas, Francisco da Conceição, que há 22 anos trabalha na profissão, lembrou que há 30 anos os taxistas reivindicavam a reforma dos pontos, mas só tinham promessas. Ele diz que a categoria se reuniu e foi na prefeitura pedir para o prefeito Murilo construir banheiros nos pontos. “Mas a surpresa que tivemos foi que o prefeito nos ouviu e, não construiu apenas banheiros, mas fez tudo completo”, lembra.

O presidente da Associação dos Taxistas, Rosenaldo Rodrigues dos Santos, disse que agora a categoria está bastante satisfeita. “O prefeito Murilo foi o primeiro que atendeu as nossas reivindicações”, comentou.

Receberam reforma e ampliação completa, sete pontos e dois foram construídos. Faltam três pontos a serem executados, como o do Shopping Avenida Center, Atacadão e Aeroporto, mas o prefeito Murilo adiantou que deixará os recursos e licitação feita para que a próxima administração possa executar. Os recursos foram do Fundo Municipal de Urbanismo.

Pista de Caminhada

A pista de caminhada em torno da Faculdade Teológica e Seminário Batista Ana Wollerman foi construída com recursos do Ministério dos Esportes, uma emenda do ex-deputado Marçal Filho e com contrapartida da Prefeitura. A pista tem 425 metros e vai atender a população de toda a região.

“Ao todo a administração do prefeito Murilo entregou 14 pistas de caminhadas em Dourados e nos distritos”, disse o diretor da Funed (Fundação de Esportes de Dourados), Antônio Coca.

Acompanharam o prefeito Murilo nas inaugurações os vereadores Idenor Machado, Sérgio Nogueira, Pedro Pepa, o secretário de Governo, José Jorge Leite Filho – o Zito e demais integrantes da equipe do prefeito Murilo.