Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 15:50

Desta vez a região beneficiada é a do Jardim Monte Carlo

O prefeito Murilo entregou na manhã desta sexta-feira, 23, o Ceim professora Zeli da Silva Ramos, que vai atender a partir de fevereiro de 2017, a população do jardim Monte Carlo, próximo ao Parque Alvorada. O Ceim, que tem seis salas de aulas, tem capacidade para atender 120 crianças e as inscrições estão sendo feitas pelo sistema on line através do site da prefeitura www.dourados.ms.gov.br

O prefeito Murilo lembrou, durante o seu discurso na solenidade de inauguração, que já entregou este ano cinco Ceims e que vai deixar mais sete em construção, sendo que três estão com 93% das obras concluídas. O prefeito disse que apesar do Monte Carlo ser um bairro antigo, foi apenas nesta administração que recebeu um Ceim e que vai ganhar asfalto e drenagem de águas pluviais. As obras estão sendo feitas em frente ao Ceim na Ceim na Avenida Coronel Alves Marcondes. “Daqui há seis meses a população não vai mais lembrar da vida que levava aqui, com essas ruas sem asfalto e as dificuldades para se locomover”, disse Murilo.

O prefeito disse que vai entregar a sua administração no final do mês em alto nível e que difícil o prefeito no Brasil que vai passar a administração nessas condições. Ele lembrou que 90% dos recursos municipais foram investidos em educação, saúde e assistência social. “Conseguimos avançar muito e deixar a cidade na completa normalidade, tanto que fomos escolhidos pelas revistas Istoé e Exame como uma das melhores cidades para se viver no Brasil e a melhor para se investir no Centro Oeste”, destacou.

Estiveram na solenidade de inauguração do Ceim professora Zeli da Silva Ramos, os familiares da professora homenageada, além dos vereadores, Idenor Machado, Alan Guedes, Sérgio Nogueira e Madson Valente, bem como os secretários de Educação, Ilda Kudo e Planejamento, Luiz Roberto Martins de Araújo.

A coordenadora do Ceim, Edna Tardiani, disse que o Ceim era uma das reivindicações antigas da população do bairro que, que apesar de ser um bairro muito antigo, nenhuma administração construiu um Ceim para atender as crianças da região.

O Ceim mais próximo é o Maria do Rosário, que fica localizado no Parque Alvorada. “Estamos muito felizes, a população do bairro está bastante ansiosa e agradecida ao prefeito”, disse a coordenadora. Muitas crianças e pais participaram da solenidade de inauguração. Teve distribuição de brinquedo, cachorro quente, picolé, algodão doce e pipoca.