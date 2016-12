Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 16:34

Morreu nesta quinta-feira (22), aos 66 anos, a jornalista de moda Franca Sozzani, informou a Fundação Instituto Europeu de Oncologia e Centro Cardiológico Monzini, do qual ela era presidente.

“Dona de uma infindável energia, ela permanecerá como uma referência e um modelo de criatividade também por seu empenho social. Franca Sozzani deixou uma herança de entusiasmo, de sua força vital e intelectual e de sua capacidade de inovação”, disse Carlo Buora, que agora lidera o hospital.

Considerada uma das “senhoras da moda”, inconfundível pela sua preferência por looks pretos, Sozzani também estava empenhada em trabalhos sociais e de pesquisa. Além disso, ela liderava a famosa publicação “Vogue Italia” com particular talento e capacidade.

Da AnsaFlash