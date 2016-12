Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 09:11

Mesmo com Corinthians ainda sem técnico, presidente se ausenta com viagem aos EUA

Em meio a uma série de incertezas e problemas para a próxima temporada – o principal deles, a falta de um técnico –, o presidente Roberto de Andrade irá se ausentar das decisões do Corinthians. Ele tem viagem marcada para os Estados Unidos, onde passará as férias de fim de ano ao lado da família, e só retornará em janeiro.

Assim, a incumbência de achar um substituto para Oswaldo de Oliveira ficará a cargo do diretor de futebol Flávio Adauto e do gerente Alessandro. A dupla também tem a responsabilidade de concluir as negociações por reforços para o elenco – até então, apenas os atacantes Jô e Luidy foram contratados.

Cobrado no Conselho Deliberativo do Corinthians, inclusive com um processo de impeachment, Roberto de Andrade tinha a expectativa de amenizar o descontentamento com a saída de Oswaldo, técnico que havia trazido a contragosto do ex-presidente Andrés Sanchez e outros aliados.

A saída de Oswaldo, contudo, deixou a direção à deriva, novamente com muitas dificuldades para encontrar um treinador (e mais ainda que esse nome se aproxime do consenso no clube). Entre os cotados, Guto Ferreira seguiu no Bahia; Jair Ventura, no Botafogo; e o colombiano Reinaldo Rueda, no Atlético Nacional.

Roberto será informado sobre o andamento das negociações por seus diretores. Ele deverá retornar a São Paulo no princípio de janeiro, com a esperança de um técnico já ter sido contratado. Entre opositores ouvidos pela Gazeta Esportiva, existe o receio de que o presidente só esteja novamente no clube a partir do dia 20.

Da Gazeta Esportiva