Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 13:33

A Mega-Sena sorteará nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), as seis dezenas do sorteio 1.888. O prêmio pode ser de R$ 40 milhões, já que acumulou na última terça (20).

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Os três sorteios desta semana são os últimos concursos antes da Mega da Virada, na noite do dia 31. A partir do dia 25, todas as apostas concorrerão para a Mega da Virada. As apostas da Mega da Virada poderão ser feitas até às 14h do dia 31 de dezembro.

A estimativa inicial de prêmio do principal concurso do ano é de R$ 200 milhões.