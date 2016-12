Publicada em 31 de dezembro de 2016 às 10:22

Neste sábado (31), a Mega da Virada promete R$ 225 milhões ao apostador que acertar os seis números que serão sorteados a partir das 19h (MS), em São Paulo (SP). As apostas para o concurso mais esperado do ano podem ser registradas em qualquer casa lotérica do país, até as 14h do dia 31.

A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena.

Aplicada integralmente na Poupança, a fortuna renderia ao ganhador o equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,4 milhão. Caso prefira, o sortudo pode investir em bens e adquirir 37 imóveis no valor de R$ 6 milhões, ou uma frota de mais de 50 helicópteros.