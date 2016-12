Publicada em 30 de dezembro de 2016 às 08:31

O prefeito reeleito de Caarapó, Mário Valério (PR), o vice-prefeito eleito Martim Flores (DEM) e os vereadores eleitos no pleito do último dia 2 de outubro têm posse confirmada para este domingo, 1° de janeiro. A solenidade está prevista para ter início às 8h, na Câmara de Vereadores, e será aberta ao público.

Mário Valério e Martim Flores foram eleitos pela Coligação Honestidade, Seriedade e Trabalho, que reuniu PR, DEM, PP, PDT, PT, PMDB, PTN, PRTB, PMB, PTC e PTdoB, com 9.718 votos – 59,85% -, derrotando a chapa integrada pelo ex-prefeito Mateus Palma de Farias (PSDB)-Odair Bortoloti (PTB) da Coligação Para Caarapó Voltar a Crescer (PSDB, PSB, PROS, PMN, PSD, SD, PEN, PRB, PSC, PV, PTB, PPL, PHS e PRP), que obteve 6.518 votos, o equivalente a 40,15% do eleitorado que votou válido para prefeito.

Também tomarão posse os vereadores André Nezzi (reeleito – PDT, 1.219 votos), Luiz Macarrão (reeleito – DEM, 1.002 votos), Pipoca (reeleito – DEM, 885 votos), Professor Pontinha (reeleito – PT, 837 votos), Manezinho (reeleito – DEM, 695 votos), Manoelito Bagaceira (reeleito – PDT, 681 votos), Gil (PSDB, 678 votos), Professor Alécio (PSDB, 627 votos), Cido Santos (reeleito – PSDB, 596 votos), Gilsinho (PSDB, 588 votos), e Marinalva (atual vice-prefeita – DEM, 537 votos).

Mário Valério disse estar consciente dos desafios que deverá enfrentar no próximo mandato. “A gente sabe que o País está passando por grandes dificuldades nos campos da política e da economia, mas estamos preparados para encarar os problemas que também refletem no nosso município”, declarou. De acordo com o dirigente, a nova gestão será tocada de forma austera e equilibrada. “Com a participação do nosso vice Martim Flores, que tem vasta experiência no setor privado, com apoio da Câmara de Vereadores e a participação fundamental dos nossos servidores, atacaremos em todas as frentes de competência do setor público, a fim de realizamos as nossas propostas de trabalho levadas ao conhecimento da população no período eleitoral”, acrescentou o prefeito, que também disse esperar da população “a compreensão necessária em tempos de crise”.

Martim Flores, por sua vez, disse que estará de prontidão para contribuir com a nova gestão. “Como vice-prefeito, não serei uma mera figura decorativa. Pelo contrário, estarei auxiliando o Mário naquilo que ele julgar necessário. É hora de dar a minha contribuição à população deste município que me acolheu com tanto carinho”, disse o vice-prefeito eleito.

Na sessão de 1° de janeiro, além da posse dos eleitos, também será realizada a eleição da nova mesa diretora da Câmara e das comissões temáticas para o biênio 2017-2018.

Secretariado

Apesar de ainda não ter se pronunciado oficialmente, o prefeito Mário Valério deverá promover algumas mudanças no secretariado municipal para a próxima gestão. Os arranjos deverão ocorrer nas secretarias de Saúde e de Ação Social. A Secretaria Municipal de Saúde deverá ter novo gestor já a partir de janeiro. A definição relativa à Secretaria Municipal de Ação Social deverá ocorrer apenas depois das férias coletivas dos servidores municipais, que acontecerão no período de 9 a 23 do mês que vem.