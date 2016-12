Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 07:23

A Conmebol definiu na noite desta quarta-feira o desenho da próxima e inovadora Copa Libertadores da América. Em um novo formato, com mais clubes, mais datas e sem os mexicanos, a maior competição do continente Sul-americano já tem seus grupos formados para a edição de 2017. A cerimônia na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, acabou complicando a vida do Botafogo, que não terá vida fácil desde a primeira fase, assim como o Atlético-PR. E também deixou Santos e Flamengo com missões árduas. Palmeiras, Chapecoense, Grêmio e Atlético-MG, na teoria, se deram bem no sorteio e são favoritos às vagas nas oitavas de final.

Em função das novas regras, a Conmebol alterou a ordem do sorteio sempre que clubes do mesmo país caiam no mesmo grupo. Por esse motivo, o Santa Fé acabou ficando junto com o Santos e o Flamengo se livrou de encarar o Palmeiras. A Chapecoense também teve sua posição alterada.

Desta forma, o atual campeão Brasileiro, que não é cabeça de chave, terá ao seu lado no Grupo 5 o tradicional Peñarol e o modesto J. Wilstermann, além do ganhador 4 da primeira fase.

O rubro-negro carioca acabou escapando do Verdão, mas lutará contra os fortes San Lorenzo e U. Católica-CHI no Grupo 4 e também terá de aguardar para conhecer seu último adversário. Já o Botafogo terá logo na fase 1 o Colo Colo. Se passar, a tendência é que o Glorioso pegue o Olimpia. Tudo isso para chegar ao Grupo 1, que tem o atual campeão Atlético Nacional, Estudiantes e Bracelona do Equador.

O Santos, apesar de ser cabeça de chave, não deu muita sorte e vai disputar a sua classificação com dois recém campeões nacionais: O Santa Fé e o Sporting Cristal. Fora isso, o Grupo 3 esperará por mais um time que ainda terá de disputar as primeiras fases de disputa.

O Galo é amplo favorito no Grupo 6, que conta com Libertad, Godoy Cruz e Sport Boys. O mesmo vale para o Grêmio, cabeça de chave, assim como o Atlético-MG, mas no Grupo 8, que é formado por Guarani, Zamora e Dep. Iquique. Já a Chapecoense, apesar de toda a dificuldade de se preparar para sua estreia na Libertadores, pelo menos pode ter esperança contra Nacional, Lanus e Zuliá no Grupo 7.

O principal torneio do continente começará numa segunda-feira, em 23 de janeiro, e terminará ao fim de novembro, com jogos da decisão do título nos dias 22 e 29. As equipes que forem eliminadas antes de chegar à fase de grupos serão encaixadas na segunda fase da Copa Sul-Americana. E outra novidade na Libertadores de 2017 é o novo sorteio que será realizado para confirmar os confrontos das oitavas de final, assim como acontece na Liga dos Campeões da Europa.

Novo logo

Com uma apresentação muito criativa e interativa, a Conmebol quebrou o protocolo e apresentou nesta quarta à noite um novo logo para a Copa Libertadores da América. O desenho é mais uma tentativa de mostrar e marcar uma nova fase da instituição, que tem passado por diversas reformulações depois que alguns de seus membros passaram a ser investigados e condenados pelo FBI.

Confira o resultado do sorteio dos confrontos e dos grupos da Copa Libertadores da América de 2017:

Fase 1

Universidad de Sucre x Montevideo Wanderes

Deportivo Municipal x Independiente del Valle

Deportivo Capiatá x Deportivo Táchira

Fase 2

Atlético-PR x Millionarios

Botafogo x Colo Colo

Atl. Cerro x Union Spañola

Carabobo x Junior Barranchilla

Atl. Tucuman x El Nacional

E1 x The Strongest

E2 x Olimpia

E3 x Universitario

Grupo 1

Atlético Nacional-COL

Estudiantes-ARG

Barcelona-EQU

Ganhador 2

Grupo 2

Santos-BRA

Santa Fé-COL

Sporting Cristal-PER

Ganhador 3

Grupo 3

River Plate-ARG

Emelec-EQU

Ind. Medellín-COL

Melgar-PER

Grupo 4

San Lorenzo-ARG

U. Católica-CHI

Flamengo

Gahanhador 1

Grupo 5

Peñarol-URU

Palmeiras-BRA

J. Wilstermann-BOL

Ganhador 4

Grupo 6

Atlético-MG-BRA

Libertad-PAR

Godoy Cruz-ARG

Sport Boys-BOL

Grupo 7

Nacional-URU

Chapecoense-BRA

Lanus-ARG

Zuliá-VEN

Grupo 8

Grêmio-BRA

Guarani-PAR

Zamora-VEN

Dep. Iquique-CHI

Da Gazeta Esportiva