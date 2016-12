Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 16:20

A Fundação Chapadão junto com a empresa Bayer, a Fazenda Campo Bom e os produtores associados da Fundação, desde 2004 vem trabalhando em conjunto na construção e adequação de um laboratório para diagnose de doenças e nematoides. A ampliação desta parceria se deu na safra passada com a construção de novas instalações e suas adaptações totalmente equipada com instrumentos e equipamentos necessário para efetivação de análise de plantas para diagnose de doenças, nematoides, insetos, planta, patologia e germinação de sementes, além da qualificação de sua equipe técnica formada por Engenheiros Agrônomos, Biologa e auxiliares laboratoriais. Este laboratório é a base de apoio a diagnose de doenças em plantas que muito auxilia os produtores na diagnose correta de pragas que atacam suas lavouras para que procedam as intervenções de controle ou de manejo no momento oportuno antes que cause danos a estas.

Adriano Loeff, presidente da Fundação, afirma que ao longo dos anos através deste laboratório foram efetuados levantamentos de ocorrência de ferrugem da soja e mapeamento de nematoides nas lavouras dos produtores da região de Chapadão do Sul, do Céu, Costa Rica, Aporé, Paraíso das Águas, Alcinópolis e Cassilândia, levantamentos estes que ofertam segurança ao agronegócio, permitindo que cada produtor procedesse a intervenção de manejo no momento correto, sem que ocorresse perdas e ou elevação de custos de nossas lavouras.

A visita a Londrina, PR, teve como objetivo confraternizar com a família do Dr. Tadashi, com a presença de sua esposa Akiko Yorinori, seus filhos, Marcos, Maurício e Marcia além de sua nora Tatiane e seu neto Daniel. Momento que o diretor da Fundação Chapadão Eng. Agr. Edson Borges, Rafael Barbiero e Brito da Bayer apresentaram imagem das instalações do laboratório, solicitando então que autorizassem o uso do nome do “Dr. José Tadashi Yorinori” como batismo do Laboratório de Diagnose de Doenças, Insetos, Plantas e Nematoides, Patologia e Germinação de Sementes. A autorização foi concedida de imediato pela família Yorinori e a partir de então o laboratório da Fundação ficou batizado com o nome em homenagem ao renomado, admirado e respeitado pesquisador de doenças em soja Dr. Jósé Tadashi Yorinori.