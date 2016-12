Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 13:07

Nesta quarta, 21, a Polícia Rodoviária Federal participou da incineração de aproximadamente 10 toneladas de entorpecentes que estavam sob a guarda da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. A ação foi necessária após a apreensão de maconha realizada na segunda-feira (19) pela PRF.

As seis toneladas de maconha apreendidas pela PRF em Bataguassu estavam ocultas sob uma carga de farelos, em uma carreta em que o motorista conseguiu fugir durante a abordagem.

Em cumprimento à decisão judicial, a queima foi realizada pela Polícia Civil com apoio da PRF, PM e Corpo de Bombeiros, no forno de um frigorífico na BR 267 em Bataguassu.