Publicada em 30 de dezembro de 2016 às 11:54

O Atlético-MG terminou a temporada 2016 com apenas quatro volantes em condição de jogo. Leandro Donizete, Júnior Urso, Rafael Carioca e Lucas Cândido. Mas dois desses já deixaram a Cidade do Galo. Júnior Urso voltou para a China e trocou de clube por lá e Leandro Donizete, por sua vez, não renovou o contrato e aceitou a proposta do Santos. Com apenas dois volantes em condição de jogo para o começo de 2017, a diretoria do Atlético intensifica a busca por jogadores para a posição.

Momento em que empresários oferecem vários atletas, a comissão técnica e a diretoria discutem opções e algumas consultas são feitas. Caso do volante Arouca. Ainda em estágio inicial, o Atlético sondou a situação do volante do Palmeiras. Mas o clube mineiro não gostou muito do que ouviu. O alto salário e o tempo de contrato, até janeiro de 2019, são alguns empecilhos.

Inicialmente o Atlético não tem interesse em gastar para contratar o jogador de 30 anos e nem mesmo pagar valor semelhante ao que Arouca recebe atualmente no Palmeiras.

Um nome sugerido à diretoria do Atlético foi o de Cuéllar, do Flamengo. O colombiano terminou a temporada como reserva de Willian Arão e pode não seguir no clube carioca em 2017. Cuéllar custou R$ 8 milhões ao Flamengo, que pagou R$ 2 milhões à vista e tem de quitar o resto na próxima temporada.

Outro volante que atua no futebol brasileiro e interessa ao Atlético é Rithely, do Sport. Mas a situação do jogador é um pouco mais complicada, já que o clube pernambucano pede mais de R$ 15 milhões para liberar o atleta que foi destaque nas duas últimas edições do Brasileirão.

Atlético monitora mercado sul-americano

Responsável por negociar Cazares com o Atlético, o empresário argentino Adrian Castellanos recebeu um novo pedido da diretoria atleticano. O agente passou o segundo semestre observando volantes que atuam na Argentina e nos demais países sul-americanos. O pedido aconteceu alguns meses atrás, quando a diretoria atleticana decidiu não renovar o contrato de Dátolo, abrindo vaga para estrangeiro no elenco.

Do Uol