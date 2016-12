Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 16:02

O deputado Junior Mochi (PMDB) concluiu a série de reuniões com representantes dos municípios para prestar contas do seu mandato no encontro de Costa Rica, nesta quarta-feira, 21, no auditório do Centro de Convivência Nosso Sonho. Participaram, além do parlamentar, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PMDB), vereadores e lideranças da comunidade. Mochi apresentou aos cidadãos um relatório com as principais conquistas do seu mandato para a cidade e para região.

“Estamos aproveitando essas reuniões para mostrar os diferentes aspectos do trabalho parlamentar, que vai desde a apresentação de emendas para liberação de recursos destinados a obras e programas sociais, até interlocução de representantes da comunidade junto ao governo do Estado e a outros órgãos, passando pela votação de leis e pela negociação nos momentos de impasse ou crise”, explicou ele, ao iniciar a apresentação.

Para o deputado, o importante é fortalecer os municípios, melhorar o atendimento à população e fazer com que seus principais anseios sejam atendidos. Ele visitou, ao todo, oito municípios de sua base, onde promoveu reuniões semelhantes. “É importante essa aproximação. A prestação de contas ajuda na transparência do mandato e o torna mais interativo, característica que se impõe nos dias de hoje”, avaliou Mochi. A participação das lideranças e a comunidade, segundo ele, ajudam a perceber também que o mandato é resultado de um trabalho coletivo, que muitos colaboram e participam diretamente dos resultados. “Mostramos, na prática, que ninguém faz nada sozinho, e que quanto mais unidos melhores são os efeitos”, disse.