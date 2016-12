Publicada em 28 de dezembro de 2016 às 08:33

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al Abadi, afirmou nesta terça-feira (27) que o país precisa de 3 meses para derrotar o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), alvo de uma grande ofensiva do governo na região norte.

Em Bagdá, Al Abadi disse que, de acordo com os dados do governo, esse tempo é necessário para “acabar com o EI de forma definitiva”, sem dar mais detalhes sobre o assunto.

“Estamos em uma guerra de desgaste contra o EI e diariamente há baixas nas fileiras do grupo”, destacou o primeiro-ministro.

Além disso, Al Abadi afirmou que as tropas governamentais seguem realizando os planos necessários para expulsar os jihadistas da província de Ninawa e sua capital, Mossul, que começou em outubro.

O primeiro-ministro também negou a existência de forças estrangeiras no território iraquiano. “Não há soldados estrangeiros lutando no Iraque. Os que estão aqui são instrutores e assessores, que prestam apoio e treinam nossas tropas”, disse.

O Iraque recebe o apoio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Aviões norte-americanos e de outros países participam da ofensiva contra os extremistas em Ninawa.

Da Efe