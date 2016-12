Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 07:33

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck acompanhou na manhã desta quarta-feira (21), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, na entrevista coletiva concedida à imprensa sobre o desempenho da indústria de Mato Grosso do Sul em 2016. Durante a apresentação, o secretário informou que em dois anos de gestão do governador Reinaldo Azambuja já foram captados R$ 41 bilhões em investimentos do setor privado. Deste montante, já estão em fase de andamento 11 projetos que totalizam R$ 27,4 bilhões nas áreas de celulose, construção, frigoríficos, processamento de milho, processamento de soja, óleo de soja, MDF, biodiesel e reciclagem.

“O Estado concentra hoje os maiores investimentos do setor privado, a maioria de indústrias. Temos projetos que, juntos, somam mais de R$ 27,4 bilhões. Nove deles, que representam 95,6% desse valor, já estão em andamento. Também somos um dos únicos Estados, ao lado de Mato Grosso, com saldo positivo de empregos, muito em função da atração desses novos investimentos”, afirmou Jaime Verruck.

O secretário destacou o trabalho realizado pelo governo do Estado para o oferecimento de um ambiente favorável à atração de novos empreendimentos. “Estamos buscando empreendimentos que agreguem valor às nossas matérias-primas, que promovam o encadeamento produtivo e diversifiquem a matriz econômica. Neste ano subimos para a quinta posição no ranking nacional de competitividade entre os Estados, uma vitrine muito importante para Mato Grosso do Sul e também obtivemos conquistas muito relevantes no FCO e FDCO, que são linhas de financiamento fundamentais e estratégicas para o desenvolvimento do Estado”, finalizou.

Segundo o balanço apresentado pela Fiems, o setor industrial fechou este ano com um PIB de R$ 18,4 bilhões e projeta chegar a R$ 20,2 bilhões neste indicador em 2017. O presidente Sérgio Longen destacou que os números positivos não são por acaso. “São resultado de um esforço conjunto entre a Fiems, na defesa dos interesses do setor industrial, e o Governo do Estado, especialmente na concessão de incentivos fiscais e na consequente atração de novos investimentos, afirmou Longen.