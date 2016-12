Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 11:40

Gisele Bündchen está em terras brasileiras a trabalho. A modelo, que ficou emocionada ao se despedir das passarelas em 2015, foi clicada nos bastidores de um ensaio fotográfico no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (19).

Para posar, Gisele usou um vestido azul cheio de babados e combinou a peça com um par de óculos da mesma cor. O modelito, um pouco maior que o manequim da modelo, teve que ser ajustado com vários clipes de papel. Em outro trabalho, também no Rio, a über model posou com um maiô cavado e exibiu sua ótima forma.

Os segredos de Gisele para manter o corpo? A alimentação, claro! A modelo revelou que boa parte de sua alimentação é composta por vegetais, além de dispensar farinha branca, sal e açúcar. “Oitenta por cento do que eles comem são vegetais. Eu compro os mais frescos. Se não for orgânico, eu não levo”, contou ela em entrevista. “Eu nunca cozinho com azeite de oliva, só com óleo de coco. Gorduras como o óleo de canola se transformam em gorduras trans. Eu uso sal rosa do Himalaia como sódio”, ensinou Gisele.

Para os filhos, Benjamin e Vivian, a modelo também não descuida da alimentação. Ela contou que uma das táticas para implementar frutas à dieta das crianças é servir açaí batido com frutas vermelhas e banana. Gisele tenta convencê-los de que a mistura é como um sorvete.

Do Purepeople