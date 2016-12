Publicada em 26 de dezembro de 2016 às 17:01

Volante ainda não teve o contrato renovado com clube brasileiro

O volante Gabriel poderia estar na mira do Genoa, da Itália. Seu contrato com o Palmeiras vence dia 31 de dezembro e, até agora, o time não renovou o acordo.

De acordo com a imprensa esportiva, o Palmeiras estaria pensando em substituir Gabriel por Felipe Melo, atualmente da Inter de Milão. Gabriel, por sua vez, ficaria no lugar de Rincon, que foi para a Roma, com passe avaliado em 4 milhões de euros (R$ 14 milhões). Mas o volante mantém distância das especulações. Em uma mensagem de boas festas divulgada ontem (25) pelo Palmeiras, Gabriel demonstrou otimismo com o time em 2017. “Esse ano foi muito bom para a gente e 2017 será ainda melhor, se Deus quiser”, disse o jogador, vinculado ao Monte Azul. Classificado à Copa Libertadores em 2017, o Palmeiras já anunciou três reforços: o meia Raphael Veiga, do Coritiba, Hyoran, da Chapecoense, e Keno, do Santa Cruz.

Da AnsaFlash