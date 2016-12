Publicada em 22 de dezembro de 2016 às 17:00

Trabalho integrado de nutricionista, personal trainer e fisioterapeuta melhora rendimento de atletas

O trabalho multiprofissional é essencial em determinadas áreas como, por exemplo, no acompanhamento e rendimento de atletas. Pensando nisso, a UNIGRAN abre inscrições para as pós-graduações em Nutrição Esportiva, Personal Trainer na Saúde e Fisioterapia Esportiva. As aulas iniciam em março.

Para a professora de Nutrição, Aline Victorio Faustino Onishi, uma alimentação adequada não vai resolver se a pessoa faz uma atividade física imprópria ou se ela faz uma alimentação que não está de acordo com os exercícios que ela pratica.

“O trabalho de profissionais como nutricionista, personal trainer e fisioterapeuta, interligados, acaba melhorando os resultados. O aperfeiçoamento, por meio de uma pós-graduação, dá uma visão ampla de uma área específica, como na pós em Nutrição, há uma disciplina chamada de Técnica Dietética e Elaboração de Cardápios em Nutrição Esportiva, que não se vê na graduação”, ressalta.

Dentro das áreas de atuação, essa é recente e de grande emergência, pois, de acordo com Aline Faustino, as pessoas estão procurando melhorar a saúde, seja por meio do nutricionismo, da educação física ou em treinamentos e reabilitação da fisioterapia. O profissional graduado, de 12 a 18 meses, pode estar qualificado para trabalhar nestes campos.

Independente do setor em que atua, no entanto, também amplia a oportunidade de empregos ou de montar o próprio negócio. Prova disso é que todos tem uma matéria em comum, a de Gestão de Negócios e Empreendedorismo. “Nas habilitações conseguimos aumentar o conhecimento, além de poder atender em consultórios, trabalhar com equipes, como de futebol ou academias”, lembra a professora.

As inscrições para a Pós-graduação Presencial da UNIGRAN estão abertas. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.vestibularunigran.com.br/pos_graduacao ou telefone (67) 3411-4114.