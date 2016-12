Publicada em 27 de dezembro de 2016 às 11:31

A pista de patinação no gelo, instalada na Praça Antônio João, que foi uma das atrações do Dourados Brilha, vai funcionar até nesta quarta, 28. Desde dia 1º deste mês milhares de crianças de Dourados e cidades da região, formaram filas para disputar uma vaga no brinquedo oferecido pela prefeitura gratuitamente. Até o fim desta semana, a empresa responsável pela pista vai começar a desmontar a estrutura, que recebeu, em média, 300 crianças por noite durante a programação do Dourados Brilha.

A organização da prefeitura disponibilizou a estrutura igual aos anos anteriores, quando o prefeito Murilo em parceria com os empresários do comércio local, criaram o Dourados Brilho como forma de proporcionar um clima de Natal na cidade e incrementar as vendas.

A programação do Dourados Brilha encerrou na quinta-feira passada, 22, com apresentações culturais na concha acústica, em seguida também foi desmontada a praça de alimentação. Mas a estrutura da pista de patinação no gelo permaneceu, bem como a Casa de Papai Noel e árvore de Natal.

De acordo com a Guarda Municipal, a Praça Antônio João recebeu um grande público desde o começou da programação, no dia 1º deste mês. Pelas estimativas da Guarda Municipal, nos dias da semana, de segunda a sexta-feira, passam, em média, pela praça algo em torno de três mil pessoas por noite.

Desde dia 24, houve programação religiosa, com a realização Missa do Galo, na Catedral Imaculada Conceição. No domingo, também com missa de Natal. A programação do Dourados Bilha segue na sexta-feira com o sorteio de prêmios da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), às 11h, e no dia 31 com missa de Ano Novo, na Catedral, às 20h.

A pista de patinação no gelo vai funcionar até quarta-feira, das 18h às 22h.

Colaboradores

Os empresários que colaboraram este ano com o Dourados Brilha foram homenageados pelo prefeito Murilo e a primeira dama, Cecília Zauith, no dia do lançamento, realizado no dia 1º deste mês.

Colaboraram com o Dourados Brilha, Abevê Supermercados; Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados); Aço Telhas, Agro Jangada, Audio Com, Brasil Logística, BRF, Câmara de Dourados, Cassems, Ceia – Dom Alberto, Cerdil, Comdovél, Comercial Elétrica Jaó, Comércio de Bebidas Gran Dourados, Comid, Coplan, Corpal, deputado Zé Teixeira, Douramotors, Edilson Spolador, Engepar, Extra Supermercado, Ferfercical, FG Informática, Financial Construtora Industrial, Gales Park Hotel, Golden Motors/Hunday, Governo do Estado, Gran Dourados – Jeep, Imobiliária Continental, Leite Camby, Matpar, Mercatto, Oka Pisos e Acabamentos, Planacon Primeira Linha Acabamentos, Rádio Grande Fm, Construtora e Incorporadora Referencia, Sanesul, Shopping Avenida Center, Sicredi, Sindicato Rural, Unimed, VGM Empreendimentos e Medianeira Dourados.