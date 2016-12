Publicada em 27 de dezembro de 2016 às 10:59

O Departamento de Operações de Fronteira, que é uma das principais ferramentas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul no combate ao narcotráfico e ao crime organizado na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, fez durante o final de semana do feriado de Natal a prisão de seis pessoas, sendo duas delas adolescentes, pela pratica do tráfico de drogas. Todos os envolvidos estavam transportando droga na modalidade “formiguinha”, que foi uma das principais formas de tráfico de drogas na fronteira do MS durante o ano de 2016.

Das mais de 60 toneladas de drogas apreendidas pelo DOF até o momento, estima-se que em torno de 15 toneladas foram apreendidas nessa modalidade de tráfico, onde o traficante contrata “mulas” (pessoas), para fazer o transporte de pequenas quantidades através de ônibus, carro, motocicletas, bicicletas e ainda os famosos “caroneiros”, que ficam as margens das rodovias com pequenas cargas de droga, pedindo carona no intuito de camuflar a ação criminosa.

A primeira apreensão foi realizada na manhã do sábado(24), durante abordagem a um ônibus que fazia o itinerário Antônio João x Dourados, pela MS 164. Os policiais abordaram o ônibus e acabaram por encontrar nas bagagens de uma adolescente de 17 anos, moradora na cidade de Antônio João, 16 tabletes de maconha que totalizaram 15 quilos da droga. Segundo declaração da adolescente, ela trocou uma motocicleta pela droga na cidade de Antônio João e levaria para Dourados. O caso foi registrado na DEFRON em Dourados.

O segundo caso ocorreu ainda no dia 24, durante abordagem a um ônibus na MS 156, na região de Caarapó, onde mais uma adolescente de 17 anos foi apreendida. Durante vistoria a bagagens e passageiros, do ônibus que fazia o itinerário Coronel Sapucaia x Dourados, foi localizado nos pertences da adolescente, 8 tabletes de maconha que totalizaram 8,5 quilos da droga, que relatou ter sido contratada para pegar a droga em Coronel Sapucaia e transporta-la até a capital do estado, recebendo a quantia de 2mil erais pelo transporte.

No mesmo ônibus foram presos ainda Maximiano C.(26), Marcio B.(18) e Roseli F.(32), ambos moradores na reserva indígena Teykuê em Caarapó, de posse de 5 tabletes de maconha, que totalizaram 5 quilos da droga. Os autores alegaram que a droga seria para consumo. Ambos os casos foram registrados como tráfico de drogas na delegacia de Caarapó.

Fechando o feriado na madrugada dessa segunda-feira(26), durante abordagem a um ônibus que fazia o itinerário Campo Grande x Naviraí, foi presa a pessoa de Fatima A.A.(45), moradora na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, transportando 400g de crack. A droga estava junto ao corpo de Fatima, que relatou foi contratada para trazer a droga de Campo Grande até Naviraí, recebendo a quantia 400 reais pelo transporte. O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia de Naviraí.

A operação Boas Festa continua até o dia 02 de janeiro de 2017, como mais de 50 policiais distribuídos nas regiões de fronteira do MS e ainda na região de Sonora e Pedro Gomes.

“O combate a esse tipo de crime, que ocorre com muita incidência e que pelas quantidades pequenas de droga, dificulta a repressão pelos organismos policiais na fronteira, são combatidos com eficiência pelos policiais do DOF, que tem se especializado no combate a esse tipo de modalidade criminal através da rotina de cursos de especialização promovidos pela unidade, tornando desse forma a repressão muito mais ativa, gerando uma maior sensação de segurança a população e comunidade fronteiriça”, conclui o diretor do DOF, Coronel PM Ary Carlos Barbosa.