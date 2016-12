Publicada em 31 de dezembro de 2016 às 07:34

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) destinou este ano R$ 30 mil para Glória de Dourados. Com o valor será adquirido um veículo para transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Centenas de habitantes serão beneficiados com a aquisição do veículo. Alguns usuários do SUS precisam de atendimento médico mais complexo e esse automóvel ajudará na locomoção dessas pessoas para outras localidades”, destacou.

Este ano, o deputado Amarildo Cruz contemplou 26 municípios com emendas parlamentares, dividindo os recursos entre 41 entidades de MS, totalizando R$ 1,5 milhão. Os recursos serão destinados para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública.

“As emendas parlamentares nos permitem contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul e isso é extremamente gratificante para nós, deputados estaduais”, finalizou o parlamentar.