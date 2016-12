Publicada em 28 de dezembro de 2016 às 06:55

Após vencer a famosa Bola de Ouro, da revista “France Football”, o português Cristiano Ronaldo conquistou mais um prêmio de melhor jogador do mundo, dessa vez, do Globe Soccer Awards.

A cerimônia de entrega da premiação nesta terça-feira (27), realizada em Dubai, no entanto, não contou com a presença do astro do Real Madrid. “Há pessoas que ainda duvidam de mim, do Real Madrid, da seleção portuguesa, e agora têm a prova.

Ganhamos tudo. Foi um ano fantástico, estou muito contente”, disse CR7 em um vídeo apresentado ao público.

Além de receber o prêmio de melhor em campo, Ronaldo ganhou o “Good Will Award”, dado ao jogador mais solidário da temporada.

Da AnsaFlash