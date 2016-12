Publicada em 31 de dezembro de 2016 às 07:10

Salário oferecido ao craque seria o maior do mundo

O empresário do craque Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, afirmou nesta quinta-feira (29) que o Real Madrid, atual clube do atleta, recebeu uma proposta milionária pelo jogador.

“Da China, ofereceram 300 milhões de euros (cerca de R$1,02 bilhão) ao Real Madrid e outros 100 milhões (R$341,67 milhões) por ano ao jogador”, disse Mendes à Sky Sports.

Apesar do alto valor envolvido, Cristiano Ronaldo não irá deixar o Real Madrid. ” O dinheiro não é tudo. O Real Madrid é a vida dele”, afirmou ele para negar uma provável transferência do jogador ao futebol chinês.

“A China é um novo mercado e pode comprar muitos jogadores. Mas não poderá fazer com Cristiano, é impossível que ele vá para lá.

Vai continuar jogando no Real Madrid”, acrescentou. Caso tivesse aceitado a proposta, Cristiano Ronaldo ganharia mais de 8 milhões de euros por mês, o equivalente a R$28 milhões, o que seria o maior salário do mundo, deixando para trás o argentino Carlitos Tevez, contratado pelo Shanghai Shenhua por 40 milhões de euros. “É normal que aconteçam contatos. Ele é o melhor jogador do mundo, e de todos os tempos”, finalizou Mendes.

Da AnsaFlash