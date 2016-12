Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 14:47

Contribuinte com IPTU na dívida ativa em Dourados pode quitar débitos com descontos

O contribuinte que possui imóveis em Dourados e que está com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) inscrito na dívida ativa podem quitar seus débitos até o dia 30/12/2016 e ganhar 75% de desconto nos juros e multa para o pagamento à vista. Trata-se do PAD (Programa de Parcelamento Administrativo) lançado pelo Prefeito Murilo, conforme Lei aprovada pela Câmara de Vereadores e publicada no Diário Oficial do dia 8 de setembro de 2011. É um sistema efetivo que contempla o contribuinte de Dourados com a negociação dos seus débitos de IPTU e ISSQN.

O PAD prevê descontos nos juros e multa de débitos inscritos em dívida ativa, o mesmo permite ainda o pagamento parcelado. O objetivo é facilitar a vida do morador que tenha passado por algum problema financeiro e quer colocar o pagamento dos seus impostos em dia, e com isso ajudando na redução da inadimplência do IPTU no Município.

O Programa permite ao contribuinte na dívida ativa ou já com débito sem execução fiscal a fazer a quitação evitando que o imóvel venha a sofrer sanções mais severas.

Contribuinte em dia com seu imposto irá receber 20% de desconto no pagamento à vista do seu IPTU 2017. Se o mesmo tiver quitado seus últimos quatro IPTU à vista, ainda contara com mais 10% de desconto, totalizando até 30% de desconto no pagamento à vista do IPTU 2017. Não perca a oportunidade, procure a Central de Atendimento ao Cidadão, localizada a Avenida Presidente Vargas, 425, centro, em frente à Praça Antônio João, com horário de atendimento das 07h30 às 13h30 de segunda a sexta-feira. Negocie seu IPTU em atraso, e ganhe mais desconto no IPTU 2017.