Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 08:31

Após 14 anos, Solange Almeida deixa Aviões do Forró para seguir carreira solo

Após 14 anos, Solange Almeida decidiu deixar o Aviões do Forró para seguir carreira solo. A cantora fez o anúncio na última quinta-feira (22), por meio de um comunicado – rumores recentes já indicavam a decisão da artista. Xand seguirá sozinho nos vocais da banda.

“Está confirmada a carreira solo da cantora Solange Almeida, após 14 anos à frente do Aviões do Forró ao lado do parceiro Xand. A artista pretende se dedicar a carreira, família e a outros projetos pessoais”, disse o comunicado.

A morena ficará com o grupo até o Carnaval. Seu primeiro show solo será realizado no dia 8 de fevereiro.

“A artista cumprirá toda a agenda com o Aviões até o Carnaval. A cantora gravará o seu primeiro DVD solo dia 08 de fevereiro, no Citibank Hall em São Paulo. A primeira música de trabalho, intitulada ‘Duas e 23’ já foi lançada de forma acústica na internet.”

Em seu Instagram, Solange ainda repercutiu a notícia e aproveitou para falar a respeito de sua trajetória.

“Tudo na vida é um ciclo que tem seu início, meio e fim, mas que nem tudo é o fim. Dispensei nota oficial para comunicar olho no olho de cada um de vocês que vamos começar a minha despedida do Aviões. Não sei como estou conseguindo vos digitar porque afinal são 14 anos de uma história linda que se eu tivesse que resumir em uma única palavra certamente seria: gratidão! Algumas histórias precisam que alguns capítulos acabem para que outros comecem”, escreveu.

Do Famosidades