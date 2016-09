Publicada em 19 de setembro de 2016 às 07:15

A organização do Circuito Banco do Brasil Nacional e Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, que estarão sendo realizados em Campo Grande, no Parque das Nações Indígenas, a partir desta terça feira e prossegue até domingo, 25, irá distribuir uma premiação de quinhentos e quatorze mil e duzentos e quarenta reais para as duplas classificadas de primeiro ao décimo segundo lugar, nos naipes feminino e masculino das duas competições.

No Circuito Nacional que acontece de terça a quinta feira, a premiação será de noventa e três mil e setecentos reais, e no Brasileiro Open de sexta a domingo, quatrocentos e vinte mil e quinhentos e quarenta reais.

Não haverá cobrança de ingressos, e a partir de quinta feira o público mirim presente poderá desfrutar de brinquedos como tobogã, escalada, castelinho e cama elástica. Será instalado no espaço próximo aos locais de competições um bar para o atendimento com salgados, água e refrigerantes.