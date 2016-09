Publicada em 15 de setembro de 2016 às 12:51

O técnico Cuca já tem pelo menos dois problemas para armar sua equipe no confronto com o Corinthians. O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Gabriel Jesus, advertidos durante o empate diante do Flamengo, são desfalques certos para o líder do Campeonato Brasileiro.

Em jogo com status de final, o Palmeiras começou perdendo e buscou o empate por 1 a 1 diante do Flamengo nesta quarta-feira. Jogando com um a mais e ainda em desvantagem no placar, Vitor Hugo e Gabriel Jesus receberam o terceiro amarelo das mãos de André Luiz de Freitas Castro durante o segundo tempo no Palestra Itália.

Assim, ambos estão fora do confronto com o Corinthians, marcado para as 16 horas (de Brasília) de sábado, em Itaquera. Na zaga, o experiente Edu Dracena deve atuar ao lado de Yerry Mina. Para o ataque, Cuca conta com nomes como Lucas Barrios e Rafael Marques.

“Temos dois jogadores suspensos. Vamos ver a recuperação dos outros, porque pode haver atletas fadigados em cima da sequência de partidas e viagens. Em menos de 72 horas, vamos estar jogando um clássico, na casa do rival. Não é fácil”, declarou o técnico Cuca.

O Palmeiras perdeu dois atletas considerados titulares para o clássico diante do Corinthians, mas a partida contra o Flamengo poderia ter sido ainda mais danosa. Dudu, Cleiton Xavier, Gabriel e Rafael Marques atuaram pendurados e não foram advertidos. O reserva Matheus Sales também tem dois amarelos, assim como Arouca.

A 13 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 48 pontos ganhos, apenas um a mais que o Flamengo. Enquanto o time alviverde pega o Corinthians, os rubro-negros voltam a campo diante do Figueirense às 11 horas de domingo, no Pacaembu.

Da Gazeta Esportiva