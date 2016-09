Publicada em 2 de setembro de 2016 às 18:21

Governo dos Estados Unidos só foi avisado de última hora

A reunião do presidente do México, Enrique Penã Nieto, com o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, provocou irritação até no atual governo dos Estados Unidos, que se queixou de ter sido ignorado sobre o caso, o que poderia afetar as relações bilaterais.

Segundo uma agência de notícias mexicana, a embaixadora dos EUA no país latino, Roberta Jacobson, foi informada sobre a reunião apenas “de última hora” e ficou bastante incomodada. Com isso, o Departamento de Estado norte-americano pediu para a diplomata fazer um “enfrentamento na interlocução” com Peña Nieto por considerar que a chanceler Claudia Ruiz cometeu uma “descortesia” ao não mencionar o convite a Trump.

Fontes citadas pelo jornal “Reforma” citam o secretário da Fazenda do México, Luis Videgaray, como responsável pelo encontro entre o presidente e Trump e dizem que ele próprio se encarregou de receber o magnata no hangar presidencial. Seu objetivo seria enviar um sinal ao mercado financeiro de que o país latino poderia sobreviver a um eventual triunfo do republicano nas eleições de novembro.

A visita de Trump desatou uma avalanche de críticas contra Peña Nieto, talvez a mais forte desde que assumiu o cargo, e iniciou uma onda nacionalista, já que o bilionário promete construir um muro na fronteira entre os dois países.

Da AnsaFlash