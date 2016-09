Publicada em 16 de setembro de 2016 às 06:55

Sucesso de público, primeiro lugar no trending topics do Twitter, mais de 1 milhão de visualizações no YouTube e o assunto mais comentado nas redes sociais. Com apresentações de grandes nomes da música nacional, uma mega estrutura, shows pirotécnicos, muita tecnologia, personagens e bonecos cenográficos gigantes, o Villa Mix Festival – maior festival de música do Brasil – chegou à sua 4ª edição em São Paulo na tarde do último domingo (11/09), proporcionando uma experiência épica às mais de 40 mil pessoas presentes.

Pontualmente às 13h00, a dupla Humberto & Ronaldo deu início à maratona de shows no Allianz Parque, que recebeu pela primeira vez um festival com a proporção do Villa Mix. Na sequência, Simone & Simaria, Matheus & Kauan e Wesley Safadão colocaram uma verdadeira multidão para dançar ao som de grandes sucessos. No palco, Safadão recebeu como convidado especial Nego do Borel na música “Não Me Deixe Sozinho”. Os anfitriões Jorge & Mateus levaram para o evento o show “J&M 10 Anos”, até então, inédito em São Paulo. Com diversos hits, a apresentação foi anunciada por Sabrina Sato e marcou o pré-lançamento do próximo álbum da dupla que trouxe à festa mais uma novidade: o lançamento do programa “Sócio Fã”, projeto pioneiro no mundo da música e que trará uma série de benefícios e experiências exclusivas aos fãs.

A música eletrônica também teve espaço garantido com Alok, que comprovou mais uma vez o porquê é considerado o DJ número 1 do Brasil, em uma performance que contagiou o público com o melhor do segmento. Com muitos hits românticos, Luan Santana embalou o Villa Mix com direito a um link ao vivo no programa Fantástico, da Rede Globo. Bruno & Marrone e, por fim, Israel Novaes fecharam as 12 horas da maratona. Todos os shows foram transmitidos em tempo real pelo YouTube com apresentação de Thierry Figueira e Flávia Viana e também pela rádio Nativa FM. A festa em São Paulo ainda foi palco da assinatura do contrato da ÁudioMix com a banda Aviões do Forró que agora passa a fazer parte do casting consagrado do escritório que, além de ser gerenciar a carreira de grandes artistas do País, é a idealizadora do VMF.

O Villa Mix Festival São Paulo teve entre as novidades a parceria com a Brahma e contou com patrocínio também da Sky, Maturatta Friboi, Chivas, entre outros. Vale ressaltar que para desembarcar no Allianz, o festival realizou todas as medidas e procedimentos necessários para a proteção do gramado antes e durante o evento seguindo padrões internacionais. A área recebeu Easyfloor – piso que possuí sistema de distribuição de carga e respiração que permite ao gramado executar parcialmente a fotossíntese e a troca de umidade com o meio ambiente, protegendo o campo por até sete dias sem que haja prejuízo à raiz da grama.

Para saber mais, acesse: www.villamixfestival.com.br