Publicada em 7 de setembro de 2016 às 11:36

Os shows da quarta edição do Villa Mix Festival São Paulo, evento que desembarca no próximo dia 11 de setembro no Allianz Parque em São Paulo (capital), terão transmissão em tempo real pela internet, no canal oficial do Festival no YouTube (www.youtube.com/villamix) e pelo Snapchat (VMFestival).

Ao todo, serão de 12 horas de música com apresentações de grandes nomes do cenário nacional como Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Wesley Safadão, Simone & Simaria, Bruno & Marrone, Israel Novaes, Luan Santana, Humberto & Ronaldo e do DJ Alok. Além das transmissões, no YouTube, os internautas poderão conferir também entrevistas exclusivas com os artistas diretamente no canal. Os internautas poderão interagir, ao vivo, enviando comentários e perguntas ao apresentador Thierry Figueira que comandará os bate-papos nos bastidores.

A transmissão terá início às 14h00 é assinada pela Califórnia Conteúdo e pelo Grupo ÁudioMix, empresa idealizadora do Villa Mix Festival.

Villa Mix Festival São Paulo

Data: 11/setembro

Horário: 12h00 – abertura dos portões

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo (SP)

Mais informações: www.villamixfestival.com.br