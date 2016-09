Publicada em 13 de setembro de 2016 às 13:01

Sorocaba é um dos mais importantes artistas sertanejos do Brasil e a comemoração de seu aniversário não poderia ser em outro lugar, se não no Villa Country. A festa, que acontece no dia 15 de setembro, traz shows especiais de Fernando & Sorocaba e Marcos & Belutti, tendo o público frequentador da casa como convidado mais que especial.

Para o aniversário de 36 anos de Sorocaba, o Villa Country preparou uma megaestrutura, que trará como show de abertura, ninguém menos que Marcos & Belutti. A dupla preparou um set list recheado de grandes hits para agradar e colocar todo o público para dançar. Aquele 1%, Romântico Anônimo, Tão Feliz são só algumas das músicas que a dupla tocará no show.

Depois do show de Marcos & Belutti a festa não para e é quando entra em cena a grande atração da noite, Fernando & Sorocaba. A dupla foi uma das primeiras a apostar no sertanejo universitário e, justamente por isso, é uma das mais respeitadas pelos fãs do gênero.

A apresentação de Fernando & Sorocaba terá o tom de comemoração e os sertanejos tocarão os grandes sucessos de sua carreira – e isso também inclui os hits do passado. Gaveta, Bobeia Pra Ver, Madri, Paga Pau, É Tenso e Previsão do Tempo com certeza estarão no repertório, que promete animar o público presente.

Para participar dessa grande festa do “Soroca”, basta adquirir os ingressos, a partir de R$100,00 na bilheteria da Villa Country ou através do site da Ticket 360 (goo.gl/wSYNui ).

Não fique de fora desta grande noite sertaneja.

Serviço Fernando & Sorocaba e Marcos & Belutti na Villa Country

Show: Fernando & Sorocaba e Marcos & Belutti

Data: 15 de Setembro 2016 (quinta-feira)

Horário de Abertura da casa: 20h

Horário do Show: 00h30

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos

Capacidade: 8.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Ingressos: Nas bilheterias da Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h) ou Online no link: goo.gl/wSYNui

Preços: pista R$100,00

Formas de Pagamento: Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Informações Complementares: Não é permitido a entrada de bermuda, camiseta regata, camisa ou boné de time de futebol, chinelo e menores de 18 anos.

Sobre a Villa Country

A casa mais sertaneja do Brasil comemorou 13 anos em julho de 2015. Com projeto visionário, a Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, a Villa Country recebe semanalmente cerca de doze mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

A Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções e a rádio Villa Country FM, comprometida em tocar música de qualidade. A programação pode ser conferida pelo site www.villacountry.fm ou pelos aplicativos nos sistemas Android e IOS dos celulares.

Sobre Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba mistura música, entretenimento e muita diversão em um show já percorreu o país inteiro, além dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Uma apresentação composta por um repertório autoral repleto de hits aliado a muita tecnologia, ilusionismo e efeitos especiais.

O show conta com canções românticas como “Anjo de Cabelos Longos”,”Gaveta”, “Madri”, “Teus Segredos” e as baladíssimas “Deixa Falar”, “Veneno”, “Da Cor do Pecado”, “É Tenso”, “As Mina Pira”, “Bobeia Pra Ver”, “Dia Dez” e muito mais.

Com mais de nove anos de carreira, Fernando & Sorocaba serve de referência para as novas gerações e a grande mídia aponta como um dos melhores shows da atualidade. Ao longo da apresentação também tem painéis de leds que se movimentam formando diferentes cenários a cada música. Destaque para o teletransporte, a bolha e o disco voador que ganharam repercussão nacional. Além da inovação, vista pela primeira vez no Brasil, na qual alguns músicos tocam fora do palco.

Sorocaba tem mais de 200 composições gravadas pela dupla e por outros artistas, como Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, entre outros. Fernando é multi-instrumentista e se destaca na produção musical da dupla e de outros grandes artistas, como Chitãozinho & Xororó e Marcos & Belutti, ele assina a produção do atual trabalho, o CD/DVD “Tão Feliz”, que incluí “Aquele 1%”, uma das músicas mais tocada no Brasil em 2015.

O show da dupla Fernando & Sorocaba, é isso: Um misto de sons, canções, interatividade e emoções, só estando presente para sentir.

Sobre Marcos & Belutti

Comemorando a boa fase na carreira, Marcos e Belutti lançam pela Som Livre o quarto CD e DVD, com participações de Wesley Safadão e do grupo Roupa Nova. Com 7 anos de estrada, a dupla optou por manter o mesmo clima que rege o trabalho anterior, cujo carro chefe “Domingo de Manhã” consagrou a dupla no cenário da MPB. Em meio a cenário diferenciado e intimista, a gravação do “Acústico Tão Feliz” aconteceu no Hangar Studios, em São Paulo, em maio deste ano.

Intitulado “Tão feliz”, o projeto vem em dois formatos: o CD com 14 faixas e o DVD apresentando 17 músicas, incluindo o sucesso “Domingo de Manhã” na versão exclusiva em espanhol. Outra novidade é a nova roupagem de “Sem Radar”, canção da banda LS Jack. Segundo Belutti, é a realização de um sonho gravar essa música que tanto gostam. Coube ainda a este momento o medley dos clássicos sertanejos “Agenda Rabiscada/ Você vai Ver/ Vida Pelo Avesso”. Já das músicas inéditas, a dupla exalta a linha romântica em “Queda Livre”, “Ponto Fraco”, “Poeira da Lua”, “Coração em Êxtase”, “Linhas”, “Contra o Mundo Inteiro”, “Retoque o Batom” e a que promete ser o novo hit, “Romântico Anônimo”. Das novas, destaque para a canção título “Tao Feliz”, seguida de “Par de Asas”, “Então Foge”, “Cãozinho de Raça”, “Aquele 1%” com participação de Wesley Safadão e “Mar de Lagrimas”, canção escolhida para gravar com os ídolos do Roupa Nova. “É mais um sonho realizado”, completa Marcos.

“Tivemos participações de artistas maravilhosos e talentosos como Wesley Safadão e Roupa Nova, que é a nossa principal referencia artística no Brasil. Estamos realizados com o resultado deste trabalho. Ele foi feito com muito amor e carinho e espero, do fundo do coração, que as pessoas gostem e sintam a nossa verdade, pois foi feito para elas. Ele retrata no título o nosso estado ‘Tão feliz’ com o projeto e o momento de carreira”, afirma Belutti.

Com cenário assinado por Zé Carratu e iluminação de Carlinhos, “Tão Feliz” traz produção musical de Fernando Zor e direção de vídeo de Fernando Trevisan, o Catatau. “Nos dedicamos para retribuir da melhor forma tudo o que nós conquistamos depois do nosso primeiro trabalho acústico. Queremos retribuir cada fã, cada carinho recebido, cada pessoa que nos ajudou a chegar onde estamos hoje. Queremos demonstrar a todos o quão estamos felizes”, ressalta Marcos.

A dupla agora soma quatro DVD’s, seis CD’s, 1 indicação ao Grammy Latino, outra para o Melhores do Ano do “Domingão do Faustão” e também para o Caldeirão de Ouro 2014, do Caldeirão do Huck. São vencedores do Prêmio QUEM na categoria “Melhor Dupla” e tem uma média de 20 shows por mês. E ainda: a canção “Domingo de Manhã” foi a mais tocada no país no ano de 2014, e no ano seguinte ficaram entre as 3 mais executadas com “Aquele 1%”. Agora em 2016 estão na liderança das mais tocadas desde o lançamento da canção “Romântico Anônimo”, em 15 de fevereiro. São estes os motivos pelos quais Marcos e Belutti colhem cada vez mais os frutos do sucesso e se mantém no topo das paradas.