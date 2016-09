Publicada em 19 de setembro de 2016 às 17:50

Villa Baggage é destaque no programa Família Sertaneja da Rede Vida desta terça-feira, 20

Nesta terça-feira (20), o Padre Alessandro Campos recebe o Villa Baggage no programa Família Sertaneja, da Rede Vida. Durante a atração, que vai ao ar para todo o Brasil, a partir das 20h30, o trio irá cantar a música de trabalho, “Localização”, além de relembrar grandes clássicos que marcaram história na música sertaneja.

“Pela primeira vez, teremos a honra de participar do programa Família Sertaneja, do querido Padre Alessandro Campos. Estamos honrados e ansiosos para apresentar o nosso trabalho. Assistam a gente porque vai ser um momento incrível para a nossa carreira”, convida o trio.

A música “Localização” – a primeiro de trabalho do DVD “Do Nosso Jeito” – que contou com a participação da dupla Maiara & Maraisa, bateu a expressiva marca de 10 milhões de acessos, no Youtube. A canção foi escrita por Nuto Artioli. O DVD teve toda a produção musical realizada por Laercio da Costa. A direção de vídeo foi de Fernando Trevisan (Catatau).

DVD “Do Nosso Jeito”

Um repertório praticamente inédito, com 20 faixas, quase todo ele assinado pelos compositores Nuto Artioli e Gui Artioli, destacando a maturidade musical dos irmãos, quem tem ganhando cada vez mais notoriedade ao escreverem músicas de sucesso para artistas como Jorge & Mateus, Jads & Jadson, Lucas Lucco, Cristiano Araújo, entre outros.

Villa Baggage

Sanfona, violino e uma voz feminina marcante, essa é a receita que impulsiona e garante o sucesso do Villa Baggage. O trio, que é formado pela vocalista Emy, pelo sanfoneiro Gui, e também pelo vocalista e violinista Nuto, traz em sua trajetória a característica do dinamismo e um repertório que promete revolucionar a música sertaneja.

Para conhecer um pouco mais do Villa Baggage, acesse o site www.villabaggage.com.br.