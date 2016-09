Publicada em 20 de setembro de 2016 às 11:46

A VI Volta UFMS teve sua data alterada para o dia 30 de outubro (domingo), e as inscrições foram prorrogadas até 21 de outubro. São 800 vagas para as corridas de 5km e 10 km.

O valor da inscrição é de R$ 50 reais, que dá direito a um KIT com camiseta personalizada e um chip para a cronometragem do tempo do participante e pode ser feita no site: http://voltaufms.sites.ufms.br/. Doador de sangue tem 50% de desconto na inscrição conforme lei municipal, pagando assim o valor de R$ 25,00, que deverá ser comprovado com a apresentação da carteirinha de doador na entrega do kit.

A entrega dos kits será nos dias 27 e 28 de outubro.

A Volta UFMS teve início de forma experimental em 2011, inspirada na Volta da USP, uma das corridas de rua mais antigas do Brasil, que começou em 1964. O objetivo é estimular a comunidade acadêmica e a externa a melhorar a qualidade de vida por meio da prática de esportes, seja a corrida, seja a caminhada.

Os três primeiros colocados nas corridas de 5 e 10 km receberão troféu. Os demais participantes receberão medalha por faixa etária. Também terá troféu categoria servidor, e acadêmico (somente para os que chegarem em primeiro lugar nas corridas de 5 e 10 km).