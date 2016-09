Publicada em 16 de setembro de 2016 às 09:03

O primeiro ensaio da Fórmula 1 disputado em Cingapura nesta sexta-feira foi bastante movimentado. Tendo sua ação no entardecer no circuito de Marina Bay, a sessão foi cheia de trocas de liderança.

Tudo começou com as Mercedes, passou por Sebastian Vettel e chegou aos dois carros da Red Bull, que acabaram no fim comandando o início das atividades. Max Verstappen cravou o tempo de 1min45s823, superando por 0s049 o companheiro Daniel Ricciardo, que ainda foi mais de 0s4 mais veloz que o terceiro – Sebastian Vettel.

Os carros da Mercedes acabaram se contentando com quarto e quinto lugares. Lewis Hamilton foi o mais rápido, a 0s603 de Max Verstappen. Rosberg, que ponteou o treino em seu início, foi 0s087 mais lento. O alemão ainda acertou o muro a 12 minutos do fim do treino e quebrou sua asa dianteira, encurtando assim sua participação no TL2.

O brasileiro Felipe Massa derrotou o companheiro Valtteri Bottas. Ele foi o nono colocado, com o finlandês em 14º. Felipe Nasr foi o 15º.

O treino

Já na saída para o shakedown dos carros, o primeiro problema. Jenson Button acabou vendo seu motor parar na parte final da pista, o que trouxe o Safety Car Virtual. O britânico pediu para que os fiscais empurrassem seu carro até os boxes e foi atendido.

Lewis Hamilton e Nico Rosberg foram os primeiros a registrar tempo. O britânico já superou o melhor tempo do TL1 do ano passado por 0s5, cravando a marca de 1min47s436 e com Nico Rosberg logo atrás.

15 minutos depois, já com vários carros na pista, Lewis Hamilton melhorou o tempo. O britânico cravou 1min47s369. Sebastian Vettel conseguiu superar Rosberg, se colocando em segundo lugar. Vettel ainda melhorou seu tempo, ficando a 0s006 de Hamilton, com Verstappen em terceiro a 0s098 de Lewis.

O holandês da Red Bull melhorou a marca de Hamilton minutos depois, com 1min47s335 – 0s034 mais rápido que o atual campeão. Rosberg foi o primeiro a passar da casa de 1min47s, registrando 1min46s513.

Mas, com a sessão agitada, tanto Vettel quanto as duas Red Bulls superaram a marca. Após ser superado por Riccciardo, Verstappen cravou o tempo de 1min45s823.

Nos últimos minutos, Rosberg encontrou o muro na curva 18, furou o pneu dianteiro esquerdo e perdeu sua asa dianteira.

A segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira se inicia às 10h30 no horário de Brasília.

Treino Livre 1, resultado

Do motorsport