Publicada em 10 de setembro de 2016 às 07:10

Visita é parte das comemorações de 500 anos da Reforma Luterana

O Vaticano divulgou nesta sexta-feira, dia 9, a programação do papa Francisco na sua viagem à Suécia, que acontecerá entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro deste ano em ocasião das comemorações do aniversário de 500 anos da Reforma Luterana.

O Pontífice deixará Roma às 8h20 (às 3h20 no horário de Brasília) do dia 31 com destino a Malmö, na Suécia, onde chegará às 11h (às 6h em Brasília). Depois da recepção oficial, Francisco fará uma visita de cortesia à família real do país e uma oração ecumênica comum na Catedral Luterana, ambos eventos na cidade de Lund.

No final do dia, Mario Bergoglio ainda participará de um evento ecumênico com direito ao encontro com delegações religiosas na Arena de Malmö. Já no dia 1º de novembro, o Papa celebrará a santa missa na cidade às 9h30 (às 4h30 em Brasília) e em seguida vai para o Aeroporto Internacional de Malmö, onde recebe uma despedida oficial e volta para Roma.

Da AnsaFlash