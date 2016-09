Publicada em 5 de setembro de 2016 às 07:28

De 2015 até julho, os valores de imóveis, no Brasil, registraram queda, de acordo com dados do Índice FipeZap. O preço do metro quadrado caiu 0,09%. Enquanto isso, informações do Banco Central brasileiro afirmam que essa variação ficou abaixo da normalidade, o que causou uma queda real de 8,0% no valor dos empreendimentos, no período de um ano.

Essa variação é obtida por meio de um cálculo, que divide a oscilação dos preços pela variação da inflação. Dessa maneira, foi possível verificar que, somente em 2016, o preço médio dos imóveis à venda ficaram estáveis, com variação, entre janeiro e julho, de 0,09%, e entre junho e julho, de 0,06%.

O Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados, que é realizado em 20 cidades brasileiras, estuda o comportamento imobiliário em âmbito nacional. Ele é responsável por acompanhar os preços de venda e locação de imóveis no Brasil.

É um bom momento para investir?

A redução nos preços dos imóveis se deu por conta da baixa procura – ou seja, poucas pessoas se interessaram em adquirir a casa nova. Com isso, os proprietários se viram obrigados a diminuírem os valores a fim de voltar a atrair os interesses da população que já estava em busca de um lar.

Agora, portanto, é o momento certo de pesquisar pelo preço que melhor se encaixa no seu orçamento, evitando a aquisição de uma dívida alta. Devido a essa estagnação, não há pressa para garantir o imóvel dos sonhos, e existe uma chance melhor de avaliar as condições de pagamento e outros fatores envolvidos nessa transação.

Os preços não devem cair mais; entretanto, de acordo com os economistas, esse cenário permite que os interessados em adquirir um imóvel tenham maior poder de barganha sobre os proprietários.

Cuidados ao comprar um imóvel

Existem alguns cuidados que é preciso ter ao comprar um imóvel para que não haja problemas ou imprevistos antes e durante a transação. O primeiro passo é realizar uma leitura atenta de todo o contrato – se possível, ao lado de um advogado – a fim de esclarecer os pontos que possam ter causado dúvidas.

Caso o imóvel seja de revenda, é necessário prestar uma atenção especial em relação à sua documentação. Assim, é possível verificar se há cobranças não pagas pelo proprietário, como parcelas da compra ou do aluguel, ou até mesmo as contas de água, luz, telefone, condomínio (se houver) e os demais tributos.

Outro ponto é a região escolhida. Muitas pessoas enaltecem o local onde o imóvel está localizado para vender com mais rapidez. Entretanto, isso pode causar transtornos futuros ao comprador. Eles podem estar relacionados à mobilidade, segurança, infraestrutura ou outros problemas urbanos.