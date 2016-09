Publicada em 8 de setembro de 2016 às 10:37

A campanha de vacinação antirrábica, realizada pela Prefeitura de Dourados, se concentra essa semana em quatro bairros na zona urbana e na Aldeia Jaguapiru. As equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) vão continuar realizando a vacinação itinerante até sexta-feira, e no sábado serão montados dois pontos fixos.

Na quarta-feira, não houve vacinação por conta do feriado nacional de 7 de Setembro, mas continua nesta quinta-feira, dia 8, no Jardim São Pedro e Santo André.

Na sexta-feira a vacinação permanece na mesma região. No sábado, serão montados dois pontos fixos, um na Escola Ramona da Silva Pedroso, no Jardim Santo André e outro será no Pet Shop Vira Luxo, localizado na Rua Monte Alegre, nº 5755 – Jardim Guanabara. A vacinação nos pontos fixos será das 7h30 às 17h.

Na zona rural, a vacinação ainda está concentrada na aldeia Jaguapiru desde dia 25 de agosto e segue até dia 9 deste mês.

O último levantamento do CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) foram vacinados em Dourados, entre a zona urbana e rural, mais de 20 mil cães e gatos. Está previsto vacinar 53 mil animais na zona urbana e rural.

A orientação é que os moradores vacinem os seus cães e gatos acima de quatro meses de vida, incluindo fêmeas prenhas ou amamentando, já que não há contraindicação. A vacina é totalmente gratuita e deve ser aplicada somente pelos agentes do CCZ.